Жители Ярославля жалуются на наплыв туристов

После длинных майских выходных жители Ярославля начали массово жаловаться на переполненный исторический центр, очереди и транспортные проблемы. Особенно заметен наплыв туристов в районе Волжской набережной, у Спасо-Преображенского монастыря и на центральных улицах города.

© tourdom.ru

Региональные СМИ пишут, что поток гостей оказался выше ожиданий. По данным местных изданий, гостиницы и апартаменты в праздничные дни были загружены почти полностью, многие туристы приезжали в город на автомобилях.

Судя по словам туристов, Ярославль нравится атмосферой старого русского города, но высокая плотность отдыхающих уже начинает влиять на впечатления от поездки. В одном из опубликованных отзывов путешественница пишет, что в центре «очень много людей, экскурсионных групп и машин», а прогулка в выходные превращается в постоянное лавирование между туристическими потоками.

Рост турпотока в Ярославль эксперты связывают с трендом на короткие автопоездки. Туристы чаще выбирают их вместо полноценного отпуска из экономии или боязни застрять в аэропортах из-за сбоев в расписании рейсов.

При этом проблема перегрузки центра для Ярославля не новая. Еще в прошлом году местные власти обсуждали необходимость перераспределения туристических потоков и развития инфраструктуры за пределами основных достопримечательностей. Однако в майские праздники вновь появились критические отзывы.