Названа распространенная уязвимость туристических приложений

Наиболее частой критической уязвимостью в мобильных приложениях для путешествий оказалось хранение чувствительной информации - паролей, токенов и ключей шифрования - непосредственно в исходном коде. Такая проблема выявлена в 90% подобных приложений, говорится в исследовании компании AppSec Solutions, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как пояснили специалисты, любая чувствительная информация, размещенная в исходном коде, может быть извлечена и использована хакерами.