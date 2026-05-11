Чему удивляются туристы в Дагестане

Собрались в Дагестан — готовьтесь к двум вещам: вас накормят до отвала и простят почти любую одежду, но не хамство. Вот что реально думают дагестанцы о туристах и как к ним относятся на самом деле.

Сразу про главную боль — как одеваться. Короткие шорты, юбки, топики, майки без рукавов? В мусульманской республике это неуважение. Местные мужики даже в жару ходят в штанах ну, кроме пляжа. Майки на улице — тоже нельзя, религия не велит оголять плечи. Для женщин табу на колени, живот и плечи. Но в крупных городах можно встретить кого угодно: одна девушка в майке, другая в хиджабе с перчатками. Молодежь чаще в рубашках и брюках, отмечает канал «Путешествия с фотокамерой».

Туристы, конечно, стараются подтянуться, но каждый третий все равно вылезает в коротких шортах. Местные уже подустали делать замечания — привыкли, понимают, что у приезжих другой менталитет, и в целом лояльны. Да, иногда косятся. Но это там, где туристов почти не видят. Вам скорее вежливо скажут: «Так лучше не ходите, переоденьтесь». А вот в горном ауле разговор будет серьезнее — горцы не такие покладистые, как в Махачкале или Дербенте.

На тему «свой — чужой» дагестанцу все равны. Помогут всегда. Остановились на аварийке? Рядом тут же встанут несколько машин, водители сами предложат помощь.

Готовьтесь к местному бардаку на дорогах. ПДД тут как рекомендации. Пешеходы перебегают где хотят, водители могут спокойно проехать на красный, перестраиваются хаотично, паркуются как попало. Но при этом они добрые — не психуют, уступают. Словно живут по понятиям: сегодня я тебя пропустил, завтра ты меня. К этому быстро привыкаешь и сам начинаешь понемногу наглеть. По взгляду, по кивку уже понимаешь, что от тебя хотят.

Восточный рынок — отдельный аттракцион. Можно дешево отхватить качественные и вкусные продукты, но надо уметь торговаться. Сбивай цену в два-три раза, не стесняйся. Продавец сначала заартачится, но это игра такая. На Втором рынке в Махачкале не пытайтесь выторговать урбеч за копейки — это тяжелый труд. Лучше просите скидку, если берете сразу три-четыре банки, или просто улыбайтесь — вам и так сверху накинут кураги или орехов «на пробу».

Про туристов никто не сказал, что они бесят. Наоборот, приезжают адекватные люди, нормально реагируют на замечания. Даже те, для кого местные правила новость, без проблем закупают нормальную одежду, чтобы уважить обычаи. В Дагестане вообще к гостям относятся как к святому, так что тебе самому хочется соблюдать их правила. Если решите закурить в общественном месте — к вам не полиция придет, а обычный прохожий. И скажет так вежливо, но твердо, что желание дымить отпадет само собой. С матом та же история: здесь это просто не принято, особенно при женщинах и детях, писал ранее «ГлагоL».

В 2026-м Дагестан — это уже не «дикий край». Везде кофейни с сервисом лучше, чем в Москве, и нормальные отели. Но дух гостеприимства остался — вас все так же могут позвать на чай просто потому, что вы стоите на обочине с картой. Конечно, здесь уже вовсю переваривают турпоток, но местные все еще умудряются видеть в тебе гостя, а не просто ходячий кошелек.