Нужны ли единые правила возврата денег за туры при переносах рейсов

Пост в тг-канале «Крыша ТурДома» по теме возврата туристам денег за туры в случае длительного закрытия аэропортов вызвал бурное обсуждение у подписчиков.

© tourdom.ru

Поводом для публикации стала недавняя ситуация во Внуково, когда из-за периодически вводимого плана «Ковер» рейсы Turkish Airlines переносились по нескольку раз подряд. Некоторые туристы, отчаявшиеся ждать отправления самолета сутки и более, вовсе отказывались от поездки.

«Люди не смогли вылететь в Турцию 7 мая, затем 8-го… Туроператор сообщил о замене рейса через 10 часов, впритык. Туристы уже физически были не в состоянии явиться на третий рейс, так как двое суток без сна. В переносе дат тура им отказали. Тут и оператора можно понять, и туристов жалко. Не пора ли вмешаться в проблему государству, выпустить инструкции на этот счёт – как для туроператорских компаний, так и для их клиентов?» – не скрывает эмоций один из авторов комментариев.

По закону обязанность финансово компенсировать несостоявшуюся часть отдыха возложена на туроператоров. Даже несмотря на то, что рейсы переносятся по никак не зависящим от них причинам.

«Законодательством это трактуется как риски предпринимательской деятельности – туроператор должен минимизировать возможные убытки потребителя, предусматривать “запасные” варианты на случаи форс-мажоров и т. д.», – поясняет основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Единственное послабление – в случае судебных разбирательств с туроператоров, как правило, не взыскивают штрафные санкции и неустойку, только стоимость самого турпродукта, отмечает эксперт.

Облегчить финансовое бремя туроператоров могло бы правительственное решение об отсрочке выплат. Прецедент есть: именно так было сделано в период пандемии ковида, когда вышло постановление кабмина об особом порядке исполнения договоров о реализации турпродукта – туроператорам дали возможность возвращать деньги в течение 3 лет. Другой вариант – разрешение выплат из фондов персональной ответственности (ФПО) туроператоров по примеру недавней ситуации с закрытием воздушного пространства над Ближним Востоком. При этом Георгий Мохов сомневается, что использование подобного инструментария будет инициировано Минэком, во всяком случае в ближайшее время. Дело в том, что «ковры» в аэропортах хотя и больно бьющие по участникам туррынка, но ситуативные события. На экстренные меры господдержки можно рассчитывать, когда проблема системная и есть ясность, как долго она продлится.

Туроператорам пока остается лишь стараться урегулировать споры с туристами в досудебном порядке. Кроме того, заботиться о финансовой подушке безопасности для компенсаций в случае переносов и отмен рейсов.