Появились бюджетные варианты перелетов из Москвы в Сочи

На сайте авиакомпании «Победа» замечены бюджетные варианты перелетов из Москвы в Сочи.

© tourdom.ru

Отправиться на черноморский курорт из Москвы 16 мая, обратно – через 10 дней, 26-го, предлагается за 5,6 тыс. руб. (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 12:00 10 мая. – Ред.)

В тариф входит только ручная кладь, за багаж нужно доплатить 4,4 тыс. руб.

Альтернативы на те же даты существенно дороже. «Уральские авиалинии» возьмут за round trip 9 тыс руб., «Аэрофлот» – от 10 тыс. плюс 6 тыс. руб. за перевозку чемодана.

«Победа» выставила на продажу бюджетные билеты и по другим популярным туристическим маршрутам. Например, полететь из столицы в Казань 12 мая предлагается за 1,6 тыс. руб. Возвращаться выгоднее всего через 3 дня, 15-го, перелет туда-обратно обойдется в 4,5 тыс., с багажом – на 5,5 тыс. дороже.

Места на рейсе 13 мая из Москвы в Калининград стоят 2,7 тыс. руб., а в обе стороны при возвращении 16 мая – 7,2 тыс. руб. (12,7 тыс. с чемоданом).

«Победа» не анонсировала на сегодня распродажу. Впрочем, давно замечено, что выгоднее следить за текущими скидками лоукостера по отдельным маршрутам, чем ждать дисконтов по промокоду на периодически устраиваемых ценовых акциях.

Ранее мы писали о дешевых билетах из Москвы в Стамбул, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.