В России ожидается рост интереса к железнодорожному туризму

Правительство России ожидает в следующие четыре года роста объемов железнодорожного туризма. Этому поможет создание круглогодичных курортов, говорится в утвержденной кабмином Концепции развития перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении до 2035 года. ТАСС ознакомился с текстом документа.

Согласно оценкам правительства, "до 2030 года прогнозируется увеличение количества туристских железнодорожных перевозок за счет создания круглогодичных курортов". Это происходит в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Председатель правительства Михаил Мишустин отмечал, что расширение туристической инфраструктуры должно поспособствовать увеличению поездок по стране. Власти рассчитывают, что стимуляция туризма окажет влияние на смежные отрасли и тем самым поможет развитию российских регионов.