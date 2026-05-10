Россиян предупредили о резком подорожании внутреннего туризма

Отдых в России в 2026 году бьет по карману ощутимее, чем год назад: по данным Минэкономразвития, туристические услуги подорожали более чем на 10 %, обогнав общую инфляцию. Давление на цены оказывают сезонный ажиотаж, общий рост цен и возросшие расходы бизнеса.

Цифры мая оказались рекордными: за месяц – с апреля по май – туруслуги прибавили 3,91%. Это в 10 раз превышает прошлогодний показатель (0,38 %). В годовом выражении рост достиг 10,66 % – почти в 6 раз выше, чем в мае 2025-го (1,81 %). Тогда, год назад, туризм дорожал медленнее большинства других товаров и услуг.

Сравнение с общей инфляцией подчеркивает контраст – 2025 году отдых прибавил лишь 1,81 % при инфляции 10,2 %. Теперь же – 10,66 % на фоне инфляции с начала года всего в 5,6 %. Еще показательнее помесячный срез: туруслуги выросли на 3,91 % против 0,60 % общего роста цен. Такой резкий скачок в мае отчасти связан с сезонностью: к лету спрос на поездки традиционно выше, чем в другие месяцы.

Недельная динамика также фиксирует ускорение. На первой неделе мая услуги санаториев подорожали на 2,5 %, гостиниц – на 1,2 %. Год назад за аналогичную неделю гостиницы выросли скромнее – на 1,0 %, а санатории – ровно на те же 2,5 %. Помимо сезонности, на цены давят общая инфляция и удорожание топлива.

Однако официальная статистика — не единственная точка зрения. Оценки сильно разнятся в зависимости от методологии. Вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в беседе с «Вестником АТОР» сообщил, что их компания насчитала всего 3–4 % годового роста. В то же время в Национальном туроператоре АЛЕАН на примере майских праздников фиксировали подорожание отелей на 10–15 %, а в Подмосковье — до 40 %.

Отмечается, что в статистике Минэка под «туристическими услугами» понимается стоимость готового турпакета, купленного у российского оператора. В эту категорию попадают в том числе поездки в Юго-Восточную Азию – это тоже нужно учитывать при интерпретации цифр.

