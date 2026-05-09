Туристам впервые покажут неизвестную часть Судакской крепости в Крыму

Посетители Судакской крепости в Крыму смогут сходить на новую экскурсию «По следам четырех эпох». Это прогулка по западной части крепости – туда, куда обычно туристы не доходят и где раньше маршрутов вообще не было.

Смысл маршрута в том, что он проходит по западной оборонительной линии крепости. В музее-заповеднике говорят, что это вообще первая организованная экскурсия по той части памятника.

Если обычные туры ведут к Консульскому замку и центральным башням, то здесь всё иначе – вас проведут по местам, которые без гида легко пройти мимо. Там можно увидеть и византийские основания, и следы османских перестроек, а также следы генуэзского и российского влияния.

Отдельно показывают Кирилловские казармы – это главное открытие западной части. Их раньше вообще не включали ни в один маршрут. Построили их уже при Российской империи в 1798 году, и там жили солдаты, служившие на границе империи. Гид расскажет, как они там жили, почему казармы разместили прямо среди старых крепостных стен и как новая эпоха «встроилась» в средневековую архитектуру.

Экскурсию проводят всего раз в неделю – по воскресеньям, и только для небольших групп.