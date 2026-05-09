Туристам предлагают слетать в Стамбул за 6 тыс. рублей

После майских праздников из Москвы можно дешево улететь в Стамбул и на египетские курорты: на агрегаторах есть билеты от 4–6 тыс. руб. в одну сторону. Правда, если покупать перелет туда и обратно, выгода уже не выглядит столь очевидной – стоимость поездки заметно возрастает, а самые дешевые варианты часто предполагают неудобные стыковки или длительное ожидание.

© tourdom.ru

Так, улететь из Москвы в Стамбул 11 или 13 мая можно рейсами «Победы» всего за 6340 руб. без багажа или за 8793 руб с багажом. На 12 мая есть вариант у «Уральских авиалиний» — 6882 руб. без багажа и 9863 руб. с багажом.

При этом перелет туда-обратно уже не выглядит настолько бюджетным. Например, поездка в Стамбул с 11 по 14 мая на рейсах «Победы» стоит 19 538 руб. без багажа. Если же остаться в Турции до 18 мая, получится немного дешевле — 17 775 руб. без багажа и 22 430 руб. с багажом.

Еще более низкие цены сейчас доступны на египетском направлении. В Хургаду 10 мая можно улететь чартером Air Cairo всего за 4269 руб. В стоимость уже включен 10-килограммовый багаж. Однако нужно очень поторопиться — вылет из Шереметьево в 06:05, поэтому времени на сборы почти нет.

Позже будет дороже: например, на 15 мая есть сразу два чартерных рейса – Air Cairo и AlMasria – по 7923 руб.

В Шарм-эль-Шейх на 12 мая доступен чартер Air Cairo за 9735 руб. с включенным 10-килограммовым багажом. Вылет также ближайшей ночью – в 01:00. На 15 мая можно найти чартер этой же авиакомпании за 8532 руб., включая багаж.

Если же покупать билеты туда и обратно, цены становятся заметно выше. Например, слетать в Хургаду с 10 по 19 мая можно за 32 639 руб.: туда – дешевым чартером Air Cairo, обратно – турецким лоукостером AJet с пересадкой в Стамбуле. Причем обратная дорога займет около 21 часа.

Перелет в Шарм-эль-Шейх на те же даты обойдется минимум в 30 947 руб. Туда туристы летят чартером Air Cairo, обратно — чартером AlMasria.

Снижение цен участники рынка связывают с окончанием пикового спроса на майские праздники. После длинных выходных перевозчикам и туроператорам приходится стимулировать продажи, чтобы оперативно заполнить самолеты. А совсем бюджетные варианты появляются накануне вылета, когда нужно срочно заполнить рейс.

Ранее мы написали, что улететь в Таиланд «Аэрофлотом» предлагается за 12 тыс. руб.