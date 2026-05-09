Что происходит с рейсами на курорты во Внуково, Шереметьево и Домодедово

После вчерашнего транспортного сбоя ночь на 9 мая в московских аэропортах прошла спокойно. Ограничения на прием и выпуск самолетов не вводились, план «ковер» не объявлялся, а рейсы на популярные курорты отправлялись пусть и с отклонениями, но без многочасовых задержек.

Судя по онлайн-табло аэропорта Внуково, большинство ночных вылетов в Анталью ушли с отставанием от графика, но в пределах 1–3 часов. Например, рейс Turkish Airlines TK 212 вместо 01:10 отправился в 02:48, TK 3061 – в 03:22 вместо 01:35, а TK 3003 вылетел в 05:16 вместо 01:50. Некоторые борта ушли еще ближе к расписанию: Pegasus PC 1577 задержался примерно на час.

При этом уже к утру ситуация выглядела рабочей: самолеты вылетали, прибывали в Турцию и возвращались обратно без массовых отмен и длительных ожиданий в терминалах.

Спокойно этой ночью было и в Шереметьево. Судя по табло, рейс «Аэрофлота» SU 2148 в Анталью вылетел в 03:44 вместо 02:15 – задержка составила около полутора часов. Рейс SU 428 в Шарм-эль-Шейх отправился с опозданием менее чем на 20 минут. Массовых переносов и отмен на табло не наблюдалось.

Без серьезных сбоев работало и Домодедово. Утренний рейс S7 в Анталью вылетел по расписанию в 08:45, рейс в Стамбул также значился без задержки. Из отклонений – только перенос рейса в Сочи примерно на час. В остальном табло показывало штатную работу аэропорта.

Ранее ТурДом писал, что из-за ограничений в работе Внуково часть пассажиров не дождалась своих рейсов и начала отказываться от туров.