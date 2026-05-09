Эксперт назвал топ городов для коротких путешествий по РФ

Самыми востребованными направлениями внутреннего туризма на майские праздники остаются в том числе Санкт-Петербург, Москва, Казань и Калининград. Об этом рассказал ТАСС декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов.

Как пояснил эксперт, для внутренних путешествий "с точки зрения направлений внутри России наиболее востребованными остаются несколько устойчивых кластеров", однако для непродолжительных поездок путешественники чаще всего выбирают сочетание городского и культурно-познавательного туризма.

"Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, города Золотого кольца. Их преимущество - высокая концентрация туристских ресурсов на ограниченной территории: музеи, историческая среда, театры, выставки, гастрономия, прогулочные маршруты, событийная программа, развитая гостиничная и ресторанная инфраструктура", - отметил Акрамов.

По его словам, перечисленные направления "хорошо соответствуют формату короткой поездки: за два-три дня турист получает завершенный сценарий отдыха без чрезмерных временных затрат на дорогу".

Однако, добавил эксперт, для непродолжительных путешествий важное значение имеет транспортная доступность, поскольку в короткие праздничные периоды турист "оценивает не только привлекательность территории, но и временные издержки на дорогу". По этой причине преимущества получают направления, куда можно добраться поездом, автомобилем или коротким авиаперелетом. У жителей крупных агломераций особой популярностью пользуются маршруты в пределах нескольких часов езды, например, малые исторические города, загородные отели.