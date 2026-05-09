РЖД назначили дополнительные поезда на юг

РЖД назначили 17 дополнительных пассажирских поездов на южном направлении в связи с временными ограничениями авиасообщения. Рейсы свяжут Москву с Новороссийском, Адлером, Минеральными Водами, Волгоградом и Астраханью, сообщили в пресс-службе компании.

Из Новороссийска в столицу запустят рейсы №501/502 с отправлением 9, 10 и 11 мая в 17:10. Между Адлером и Москвой будут курсировать составы №160/159 и №517/518. Первый отправится с черноморского курорта 9 мая в 16:40, а из столицы – 11 мая в 01:37. Второй выполнит рейсы 10 и 11 мая из Адлера в 08:09, а обратно – 12 и 13 мая в 01:30.

Дополнительное сообщение организуют и для Северного Кавказа. Состав №455/456 отправится из Минеральных Вод 10 и 11 мая в 19:40. Для жителей Поволжья предусмотрен маршрут №587/588 Волгоград – Саратов – Москва: из Волгограда он выйдет 10 мая в 03:15, из Саратова – в 10:40. В обратном направлении отправление из столицы назначено на 11 мая в 23:59, а из Саратова – на 12 мая в 18:22.

Еще один вариант поездки появится для пассажиров из Астрахани. Состав №555/556 выйдет 10 мая в 17:00 до Саратова, где вагоны включат в поезд №533/534 до Москвы с отправлением 11 мая в 05:35. Кроме того, отдельный рейс №533/534 Москва – Саратов назначен на 12 мая в 14:15.

Стоимость проезда на всех дополнительных направлениях будет фиксированной. Благодаря новым рейсам пассажирам предложат свыше 5 тыс. мест. Еще около 9 тыс. уже добавили за счет увеличения числа вагонов в регулярных составах.

Из Грозного, Магаса, Владикавказа и Нальчика можно добраться автобусом до Минеральных Вод, а затем продолжить путь железнодорожным транспортом в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Аналогичная система действует на маршрутах Махачкала – Астрахань и Элиста – Волгоград.

При этом, как сообщили власти, ситуация с авиасообщением постепенно стабилизируется. В правительстве пообещали восстановить все рейсы на юге в течение 2–3 дней в полном объеме.