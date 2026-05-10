Школьников отправят в экспедиции по местам боевой славы

Столичные школьники выбрали направления для походов и экспедиций, которые пройдут в этом году в рамках проекта «Маршрут построен». В майские праздники в честь 81-й годовщины Дня Победы ребята посетят места боевой славы, в том числе Истринский район Подмосковья, где советские войска остановили наступление фашистской армии на Москву, мемориальный комплекс «Штыки» в Зеленограде и музей маршала Георгия Жукова в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Туризмом и краеведением занимаются более 80 тысяч столичных школьников — каждый 20-й ученик. Юные путешественники участвуют в походах и экспедициях, где изучают историю, географию и культуру нашей страны, а также учатся ориентироваться на местности, устанавливать палатки, разжигать костры и готовить еду в полевых условиях, — рассказали в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Участники туристского клуба «Экипаж 13» школы № 1554 отправятся в многодневный поход протяженностью более 30 километров по Истринскому району. Именно там в 1941 году советские войска остановили наступление фашистской армии на Москву. Ребята посетят памятник воинам 1-й гвардейской танковой бригады в селе Новопетровском и почтят память солдат у братской могилы.

Турклуб «Прометей» школы № 1577 отправится в Зеленоград к мемориальному комплексу «Штыки» — памятнику защитникам Москвы и братской могиле. Именно отсюда в 1966 году перенесли прах на Могилу Неизвестного Солдата, расположенную у стен Московского Кремля.

В честь 85-летия начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой участники военно-патриотического клуба «Кадеты—Жуковцы» школы № 709 имени дважды Героя Социалистического труда В. И. Долгих отправятся в поход по местам, где родился и провел детские годы будущий Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Школьники побывают в доме полководца в деревне Стрелковке, в городе Жукове посетят музей, посвященный памяти военачальника, а также совершат многодневный поход на байдарках по реке Протве от Стрелковки до села Троицкого. Протяженность пути составит 62 километра. Этот маршрут выбран неслучайно. С именем Георгия Жукова связана история школы: с 1995 года военно-патриотический клуб и кадетские классы носят его имя.

Ученики школы № 1553 имени В. И. Вернадского отправятся в научно-исследовательскую экспедицию. В июле они доберутся села Ковды в Мурманской области, чтобы помочь отреставрировать иконостас Никольского храма 17 века. Также дети запишут воспоминания местных жителей. Эти истории станут основой краеведческих проектов.

В рамках отбора в Большую арктическую экспедицию 40 школьников отправятся в Карелию на учебно-тренировочные сборы. Маршрут многодневного похода начнется на берегу Мергубского озера, пройдет мимо озер Эльмилампи и Енгуярви, по побережью реки Чирко-Кемь. Участники посетят места сражений времен Великой Отечественной войны: урочище Андронова гора, озеро Челгозеро и Семенов ручей. Позже, по их результатам 14 самых выносливых участников отправятся на полуостров Таймыр и мыс Челюскин. Там ребята исследуют состояние экосистемы Арктики и продолжат реставрацию мемориального комплекса, посвященного полярным летчикам и зимовщикам.

Победители проекта «Исследуй с Первыми» московского отделения «Движение первых» отправятся в одно из самых труднодоступных туристических мест страны — на плато Маньпупунер в Республике Коми, входящее в список «Семи чудес России». Там ребята увидят геологический памятник природы — семь каменных столбов выветривания высотой от 30 до 40 метров. Школьники также посетят Печоро-Илычский заповедник, его живописные равнинные и горные ландшафты, таежные леса с редкими видами растений и животных.

В школах Москвы открыто более 500 туристических клубов. На 2026 год столичные школьники запланировали более 300 походов и экспедиций.

