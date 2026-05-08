В РСТ ответили, как изменится число бронирований на майские праздники

Причина — отмена рейсов на юге страны.

© РИА Новости

Спад может достигнуть 30%. Наиболее «тяжёлая» ситуация наблюдается в Сочи, подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

«Cейчас специальное ведомство проводит проверку всего оборудования, это необходимо для того, чтобы не было никаких сбоев и всё было безопасно. В Сочи самая тяжёлая ситуация, потому что там огромное количество рейсов, и международных, и, по нашим оценкам, на вторые майские праздники, если ограничения продолжаются до 12 мая, то это приведёт примерно на 30% спада бронирований, тех, которые приходились бы на короткий период, двух майских. Однако, ситуация может поменяться и через 30 минут, и через час, и даже через 15 минут».

Ранее Минтранс объявил о частичном возобновлении рейсов из аэропортов юга России.