Один километр песчаных пляжей Анапы исключен из опасной зоны

Участок береговой территории, на котором ранее был произведен эксперимент по засыпке свежего песка, мэрия Анапы исключила из опасной зоны. Соответствующее постановление подписала глава города Светлана Маслова. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

"Специалисты проверили безопасность пляжной территории и морской воды - подтвердили их чистоту и соответствие санитарным правилам и нормам", - уточнили в Оперштабе.

Исключение пляжа из опасной зоны - это заключительный этап по признанию его безопасным для отдыхающих.

Тестовый участок в селе Витязево протяженностью в один километр используют детский курорт "Вита", детский оздоровительный комплекс "Жемчужина России" и курорты "Мираклеон".

Как ранее писала "РГ", на прибрежной территории в селе Витязево проходило тестирование нового метода защиты от замазочного грунта. Арендатор засыпал один километр пляжей свежим слоем песка толщиной около 70 сантиметров. Его привезли из близлежащих карьеров.

Такую практику взяли на вооружение. С конца апреля на курорт стали завозить свежий песок. Участок протяженностью в один километр от Лечебного пляжа до реки Анапки практически готов.

"Теперь арендаторы данных пляжей готовят документы в Роспотребнадзор для получения санитарно-эпидемиологического заключения, а также в государственную инспекцию по маломерным судам", - сообщили в Оперштабе.

Параллельно продолжают работы на участке от реки Анапки до санатория "Бимлюк".

Ранее из опасной зоны исключили галечные пляжи Анапы от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.