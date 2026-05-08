В Ассоциации гидов Калининграда ответили губернатору на критику экскурсий с немецкими фото

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных раскритиковал работу экскурсоводов, заявив, что их рассказы о прошлом региона, когда он входил в состав Германии, возможно, заслуживают внимания правоохранительных органов. В Ассоциации гидов ответили, что властям лучше подумать о современном состоянии городских улиц.

Эту тему глава региона поднял 4 мая на оперативном совещании в правительстве. Он обратил внимание на жалобы туристов, связанных с тем, как им преподносят историческую информацию.

«Показывают разные интересные такие фотографии с немецким, понятно, прошлым, да, но как рассказывают? Это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо, с правоохранительными органами поработаем вместе», – приводит «КП Калининград» слова Беспрозванных.

В Ассоциации профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков Калининградской области признали, что с подготовкой гидов действительно есть проблемы. Чтобы войти в профессию достаточно среднего специального образования и кратких курсов подготовки. Процедуры аттестации носят формальный характер и не всегда позволяют оценить реальные знания кандидатов, поэтому у них могут быть реальные пробелы в знаниях, пояснил заместитель руководителя объединения Владимир Смирнов.

Вместе с тем, он отметил, что законодательство не предусматривает единых стандартов подачи материала, а работа экскурсовода во многом зависит от личного подхода. Местные власти, по его мнению, должны заниматься не жалобами на гидов, а приведением в порядок городских улиц.