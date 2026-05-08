В Крыму закроют несколько популярных туристических маршрутов

В Крыму с 9 по 11 мая будут закрыты 7 туристических маршрутов заповедника из-за повышенной угрозы безопасности, сообщили в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым».

Туристы не смогут прогуляться по таким популярным тропам как «Бабу-Корыто», «Биюк-Исар», «Еврейская тропа», «Кореизская тропа», а также «Алупка-Исар» и «Чертова лестница». Деньги за уже купленные билеты обещают вернуть автоматически.

«Бабу-Корыто» – это лесной маршрут в Ялтинском горно-лесном заповеднике с перепадами высот и панорамными видами на побережье. «Биюк-Исар» ведет к руинам средневекового укрепления, проходит через сосновый лес и скалы, а на вершине открываются виды и сохранившиеся остатки древних стен. «Еврейская тропа» идет через горы и связывает разные участки заповедника. «Кореизская тропа» поднимается от поселка Кореиз, проходит через лес и смотровые площадки с видом на море. «Алупка-Исар» – маршрут с историческими укреплениями, который выводит к панорамам Алупки и побережья. «Чертова лестница» – самый известный и сложный участок, представляющий собой крутой горный проход через скалы.

Руководство учреждений не разъяснило, с чем связана угроза безопасности. Ранее крымское управление МЧС предупредило, что с 9 по 12 мая в регионе ожидается высокая пожарная опасность. Кроме того, 8 мая на полуострове отразили несколько атак БПЛА.