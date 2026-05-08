S7 Airlines корректирует расписание рейсов в аэропорты юга России

Авиакомпания S7 Airlines корректирует расписание полетов в аэропорты юга России, сообщила пресс-служба перевозчика.

«S7 Airlines корректирует расписание в связи с временным закрытием воздушного пространства над югом России. Отменены рейсы 8 мая из Москвы и Новосибирска по направлению в Волгоград, Владикавказ, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи. Это также относится к рейсам в обратном направлении», – говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажирам отмененных рейсов будут направлены уведомления по SMS, электронной почте и push-уведомлениями в мобильном приложении.

При этом решение о выполнении рейсов по данным направлениям 9 мая и в последующие дни будет принято отдельно в течение сегодняшнего дня.

Как отмечается, для пассажиров, желающих отменить перелеты по данным направлениям 9, 10 и 11 мая, уже доступен полный возврат средств, вне зависимости от последующих решений по корректировке расписания.

Так, пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или обменять его на другой при наличии мест.

В случае, если пассажир в аэропорту и рейс отменили, авиакомпания предоставит питание, напитки, а при необходимости – разместит в гостинице в соответствии c федеральными авиационными правилами.