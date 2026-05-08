В Ингушетии начнут строить гостиничный комплекс с деловым центром

Строительство 4-звездочного гостиничного комплекса с деловым центром и выставочными площадями планируют начать в этом году в самом крупном городе Ингушетии — Назрани. Инвестиции в проект составят почти 2 млрд рублей.

«Ведется работа по расширению гостиничной инфраструктуры. В Назрани планируется реализация крупного инвестиционного проекта — строительство гостиничного комплекса категории "четыре звезды" с деловым центром и выставочными площадями. Объем инвестиций составит около 1,9 млрд рублей. Начало строительства намечено на второе полугодие 2026 года, ввод объекта в эксплуатацию — на 2030 год», — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Проект гостиничного комплекса был рассмотрен и одобрен на инвестиционном совете республики в июле 2025 года.

«Такие проекты — это новые рабочие места, дополнительные возможности для бизнеса и дальнейшее развитие туристической отрасли республики», — прокомментировал в своем телеграм-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Он также привел данные, что на сегодняшний день в республике прошли классификацию 28 средств размещения: гостиницы, гостевые дома и модульные объекты. Все они внесены в официальный реестр, что подтверждает соответствие установленным стандартам качества и безопасности. Наличие классификации упрощает выбор для туристов и туроператоров, а также способствует повышению уровня сервиса в регионе.