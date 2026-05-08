По территории Дагестана с 24 по 26 мая пройдет маршрут международного проекта «Путешествия по Великому шелковому пути — 2026». Он реализуется по линии Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху, и приурочен к международному году пастбищных земель и пастбищных животноводов.

«Дагестан продемонстрирует гостям самобытность традиций животноводства в регионе и эффективность мер, принимаемых для борьбы с опустыниванием пастбищных земель», — приводит слова врио вице-премьера Дагестана Наримана Абдулмуталибова телеграм-канал Минтуризма республики.

В первый день международным экспертам представят уникальность отгонной дагестанской системы животноводства на примере конкретных хозяйств в горной части республики. Во второй день планируется посетить животноводческие предприятия на севере региона, ознакомить с результатами мероприятий по борьбе с опустыниванием, которые проводятся благодаря государственной программе вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиорации.

Прохождение маршрута «Путешествия по Великому шелковому пути — 2026» планируется с 24 по 29 мая по территории Дагестана, Калмыкии и Астраханской области. В Дагестане участники проекта пробудут с 24 по 26 мая.