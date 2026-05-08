В Роскачестве разъяснили требования к кемпингам

Каждый кемпинг, оборудованный по ГОСТу, должен соответствовать базовым требованиям для удобного отдыха. В их число входит норматив минимум 6 кв.м на человека, сообщили РИА «Новости» в Роскачестве.

Санитарный блок размещают не ближе 4,5 м от мест проживания. На каждые 10 площадок по правилам нужны два туалета, одна душевая и один умывальник. Также стандарт предусматривает отдельные санузлы для мужчин и женщин, прачечную и место, где можно сушить вещи.

Электричество должно быть подключено к половине мест – с расчетом одна розетка на каждую площадку. Кроме того, на территории обязан быть пункт с питьевой водой: с краном и шлангом длиной не меньше 6 м.

Для слива бытовых отходов оборудуют отдельную площадку с твердым покрытием размером минимум 3 на 9 м. Там должен быть удобный подъезд и специальная воронка для приема стоков. Отходы из туалетов и биотуалетов направляют в отдельный резервуар. Также по всей территории обязательно ставят контейнеры для мусора.