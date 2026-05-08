В Анапе восстановили 1,5 километра пляжей

В Анапе восстановили пляжи на участке протяженностью около 1,5 км. На это потребовалось больше 35 тыс. кубометров песка, сообщила генеральный директор компании «Экопромюг» Инесса Волошко.
По ее словам, сейчас завершается отсыпка участка от Лечебного пляжа до реки Анапка. Одновременно техника работает в направлении санатория «Бимлюк».
На объекте круглосуточно задействованы 55 самосвалов и 13 единиц спецтехники. Их ежедневно проверяют сотрудники министерства ГО и ЧС и администрация Анапы.
Первый этап проекта включает участок рядом с санаторием «Бимлюк» длиной 3,5 км. После этого аналогичные работы проведут еще на трех территориях: между здравницами «Бимлюк» и «Рябинушка» протяженностью 3,5 км, затем до пляжа «Охта» – это еще около 3 км, а также на участке от санатория «Бригантина» до территории компании «МореЛето», где предстоит восстановить более 1,6 км побережья.
Работы начались 22 апреля, и глава Минэка Максим Решетников говорил, что их планируют закончить к началу летнего сезона – до 1 июня. По прогнозам ведомства при готовности береговой линии турпоток в Анапу может вырасти на 25%.Обсуждать новости туризма можно в Телеграм или МАКС