Маршруты Победы: туристы смогут окунуться в историю страны

Национальный туристический портал Путешествуем.рф подготовил маршруты, пройдя по которым туристы могут окунуться в историю своей страны, вспомнить тех, кто сражался в Великую Отечественную войну за мир и свободу на фронте и в тылу.

Подводная лодка, памятник и театр

За что город Владивосток, находившийся за тысячи километров от линии фронта, удостоился в 2010 году почетного звания "Город воинской славы"? На этот вопрос можно получить ответ, отправившись в путь по городскому маршруту "Вклад в Победу".

Основная часть маршрута - Корабельная набережная. К ней навечно пришвартована подводная лодка, которая участвовала в боях во время Великой Отечественной войны. Можно не только рассмотреть ее снаружи, но и войти на борт прославленной субмарины, осмотреть ее кубрики и боевые отсеки. Неподалеку установлен памятник адмиралу флота Советского Союза Н. Г. Кузнецову, который лично руководил самыми важными боевыми операциями. У Вечного огня почтите память павших в боях. И непременно посмотрите спектакли расположенного здесь театра, который продолжал работать даже в самые тяжелые военные годы.

Каждый второй не вернулся с войны

Северная Осетия-Алания известна горными маршрутами, манит туристов прекрасными видами, национальным колоритом, памятниками старины и вкусной кухней.

Но если вы хотите лучше понять характер отважных жителей гор, отправляйтесь по патриотическому маршруту "По местам боевой славы". Он расскажет о том, какой вклад в Победу внесла республика, каждый пятый житель которой ушел на фронт, а каждый второй из них не вернулся.

Ваш путь начнется во Владикавказе, где вы посетите парк Мемориал Славы, Аллею Славы и парк Победы. После этого вас пригласят в путешествие по Пригородному и Алагирскому району - в села Гизель, Майрамадаг и Дзаурикау, где расположены памятники героям и событиям Великой Отечественной войны.

В память о блокаде

"Дорога жизни" - транспортная артерия, которая во время войны связывала блокадный Ленинград с Большой землей. Летом по воде, а зимой по льду в Ленинград доставляли продовольствие и вооружение. По ней же эвакуировали истощенных жителей.

Всего по Дороге жизни перевезли порядка 1,6 миллиона тонн грузов и вывезли около 1,5 миллиона человек. Каждый третий грузовик не доходил до пункта назначения - машины уходили под лед, попадали под смертельные обстрелы. Маршрут "Дорога жизни" позволит лучше узнать и понять весь трагизм и героизм тех дней.

На пути из Петербурга во Всеволожск стоит тихий мемориал из нескольких памятников. Среди противотанковых заграждений и надолбов возвышаются гранитные плиты с цитатами из блокадного дневника школьницы Тани Савичевой, одной из тысяч ленинградцев, умерших в блокаду от голода.

А рядом с Всеволожском вы увидите вкопанные в землю крылья самолета. Здесь в военные годы располагался аэродром Приютино, откуда летчики Балтийского флота прикрывали с воздуха шедший по Дороге жизни транспорт.

Близ деревни Корнево дислоцировалась часть зенитной артиллерии, прикрывавшей Дорогу жизни от нападения вражеских самолетов. Посвященный артиллеристам памятник видно издали - это пять 14-метровых стальных балок, символизирующих легендарную реактивную установку БМ-13, которую в народе прозвали "Катюшей".

Близ деревни Ириновка можно посетить братскую могилу советских солдат и ленинградцев, погибших при эвакуации. На мемориальной стене запечатлены 414 имен и фамилий. В войну неподалеку отсюда работали два полевых госпиталя. В захоронении лежат солдаты, умершие от ран, девушки из медчастей и простые ленинградцы, которые не покинули осажденный город.

У деревни Коккорево, откуда открывается вид на Ладогу, стоит мемориал в виде двух разорванных полуколец. Они символизируют прорыв блокады. На площадке под арками видны отпечатавшиеся в бетоне следы шин. Рядом стоит зенитное орудие. Вечный огонь доставили сюда с крупнейшего в мире места массовых захоронений времен Второй мировой - Пискаревского кладбища.

Патриотический маршрут завершает небольшой памятник на привокзальной площади города Тихвин. 14 октября 1941 года больше сотни немецких самолетов почти шесть часов без перерыва бомбили тихвинский вокзал. В тот день здесь стоял военно-санитарный поезд с эвакуированными из Ленинграда женщинами и детьми. Вагоны состава были отмечены красным крестом на белом фоне, по международным правилам такой транспорт нельзя атаковать. Пожар на станции продолжался двое суток. Погибли более двух тысяч человек. В любое время года на постаменте лежат живые цветы и мягкие игрушки.

Справка "РГ"

Больше идей для поездок по патриотическим маршрутам собрано на портале Путешествуем.рф. Он развивается при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Цель проекта - к 2030 году обеспечить ежегодно не менее 140 миллионов поездок по России, увеличить долю туристской отрасли в ВВП до 5 процентов.