Круиз по Дальнему Востоку отложили на неопределенный срок

Запуск туристического морского маршрута «Тихоокеанский круиз», который должен был связать Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Курильские острова и Южно-Сахалинск, перенесен. В краевом Министерстве туризма Приморья объяснили, что ближайшее время линия не заработает из-за отсутствия подходящего судна. Сложности возникли на этапе приобретения плавсредства.

В ведомстве отметили, что сдвиг запуска «Тихоокеанского круиза» связан с изменением финансирования инвестором приобретения морского круизного судна и организации круизного сервиса в рамках проекта.

В министерстве добавили, что сейчас прорабатывается альтернативный вариант. Речь идет о покупке другого судна, оплату которого может взять на себя российская государственная корпорация развития, занимающаяся финансированием крупных социально-экономических проектов. Там уточнили, что это решение пока находится в стадии обсуждения, поэтому вывести лайнер на круизные маршруты в ранее запланированные сроки невозможно. Если выберут другое судно, потребуется дополнительное время на подготовительные работы и его передислокацию на Дальний Восток.

Власти подчеркнули, что наземная инфраструктура во Владивостоке полностью готова к приему круизных туристов. Уже разработаны как индивидуальные, так и групповые маршруты для путешественников.

Официально о запуске дальневосточного морского круиза объявили во время юбилейного Восточного экономического форума в 2025 году. Первые лица регионов говорили о старте в 2026-м. В мартовском интервью первом вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина назвала новый маршрут «своеобразным рубежом» для местного туризма и подтвердила запуск в мае. В декабре 2025-го сообщалось, что подготовка находится в завершающей стадии. Петербургская компания «Интермарин круиз ферри менеджмент» (входит в Intermarine Cruise Management Corp.) заявляла о приемке судна, которое должно было выйти под именем «Астория Нова».

По данным профильных СМИ, это бывший лайнер AIDAvita, построенный в 2002 году в Германии. Ранее он работал под флагом AIDA Cruises, а в 2024 году был продан в Китай и переименован в Blue Dream Melody. Судно базировалось в Шанхае и совершало рейсы в Японию и Южную Корею. Однако в феврале–марте этого года, когда круиз еще анонсировался, судно арестовали по иску поставщика топлива. По состоянию на 7 мая Blue Dream Melody находится в Южно-Китайском море.