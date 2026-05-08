Что туристу посмотреть в Уфе

"Э, простите! А вы мне не подскажете, что это за город - там, на горе? Это же Уфа!" Так начинается песня Юрия Шевчука "Мы из Уфы". Известный рок-музыкант родился в Магаданской области и с 1969 года жил в башкирской столице.

До осени 2025 года все въезжающие в город на поезде могли видеть стоящий на вершине горы монумент - всадник, увековечивший память башкирского героя Салавата Юлаева. В прошлом году одну из крупнейших в Европе конных статуй увезли на реставрацию. Вернуть памятник обещают к осени 2027 года.

Подкова - на удачу

При этом те, кто приезжает в Уфу сейчас, смогут увидеть еще одну величественную конную статую - на Советской площади в 2022 году установили памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову, руководителю знаменитой 112-й Башкавдивизии. Она стала единственным кавалерийским соединением Красной армии, 78 воинов которой были удостоены звания Героя Советского Союза и пять человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Размеры монумента впечатляют- 62 на 29 метров, а его высота достигает 15 метров. В композиции предусмотрено 24 колонны и 6 полукруглых пилястр, выполненных из башкирского гранита. Для создания ансамбля было использовано более 40 тонн бронзы.

Шаймуратов изображен в момент кавалерийской атаки. В руках - шашка и кавалерийская плетка.

С другой стороны памятника можно увидеть историю башкирского народа с ее героями - реальными, такими, как Салават Юлаев, и мифическими - Урал-батыром на крылатом коне. Здесь можно потереть на удачу подкову коня лучника, за здоровье - цветок курая, на любовь - подол платья девушки.

Ирандыкский медведь и золото сарматов

Следом предлагаем дойти до расположенного тут же рядом на Советской улице Национального музея Башкортостана. Здесь в 12 залах представлены материалы по истории Башкортостана с XV века до современности. Здесь можно, например, встретить саблю Салавата Юлаева, золотой самородок "Ирандыкский медведь" весом почти 5 кг, окаменелое дерево, которому около 280 млн лет.

Рекомендуем обязательно посетить музей археологии и этнографии на улице Карла Маркса, 6. Здесь хранится уникальное золото сарматов. Золотые олени с кружевными рогами, золотой медведь, золотые архары - эти экспонаты сделаны в IV веке до нашей эры.

А вы знали, что в Уфе появился на свет Валериан Альбанов, опытный штурман шхуны "Святая Анна"? В 1912 году на этом судне Георгий Брусилов начал экспедицию по Северному Ледовитому океану. К сожалению, эта попытка завершилась трагически, лишь двое участников, включая Альбанова, выжили. История этой экспедиции легла в основу знаменитого романа Каверина "Два капитана". Подробности этой драматической истории можно узнать в Музее полярников на улице Свердлова, 88.

Все музеи находятся на старинных улочках Уфы, и, прогуливаясь по ним, можно внимательно рассмотреть старинные купеческие усадьбы. Так, на улице Гоголя, 1, находится дом, в котором снимал комнату великий русский певец Федор Шаляпин.

В память об Аксакове

Уфа занимает важное место в биографии и литературном наследии Сергея Тимофеевича Аксакова. Он родился в 1791 году в Уфе. Детство Аксакова прошло в их семейном имении Ново-Аксаково. В башкирской столице немало мест, посвященных знаменитому писателю. Прогуляемся по ним. Одно из таких - Софьюшкина аллея на улице Тукаева. Она была заложена в 60-х годах XIX века. Инициатором создания стала Софья Аксакова, жена первого уфимского губернатора Григория Аксакова. Именно благодаря ей аллея получила свое народное название - Софьюшкина.

Деревья на этой аллее расположены в шахматном порядке по обеим сторонам пешеходной дорожки. В прошлом кроме лип здесь также росли яблони, груши, клены, березы и рябины. Благодаря такой планировке аллея радовала глаз разнообразием красок почти круглый год.

Рядом, на улице Расулева, 4, расположен дом-музей С.Т. Аксакова. Это деревянное строение возведено из уральской лиственницы для Николая Зубова, дедушки писателя. В доме есть его кабинет. И сотрудники музея иногда видят призрак деда писателя - он разбирает бумаги за столом.

Прогулка вдоль Белой

Обязательно посетите набережную, расположенную вдоль реки Белой. Семикилометровый променад с четырьмя уровнями для пешеходов. Эти зоны соединены мягкими спусками с лестницами. На набережной расположены арт-объекты, аттракционы, качели, лежаки и скамейки.

С мая по сентябрь теплоходы "Мираж" и "Император" курсируют по кольцевому маршруту, охватывая исторический центр города. С палубы можно полюбоваться монументом Дружбы, Оренбургским мостом, конгресс-холлом "Торатау" и другими знаковыми объектами Уфы.

На набережной в амфитеатрах регулярно устраиваются концерты, фестивали, развлекательные мероприятия для детей и семей, конкурсы и мастер-классы.

"Ляля-Тюльпан"

На севере Уфы, за пределами центра города, находится одна из самых заметных достопримечательностей - мечеть-медресе "Ляля-Тюльпан". Ее два 53-метровых минарета видны издалека. "Ляля-Тюльпан" - важный мусульманский образовательный центр республики. В ней часто проводятся религиозные мероприятия. Посетители могут войти внутрь ежедневно с 9.00 до 19.00, в перерывах между учебными занятиями и молитвами.

Уфе в этом году исполнится 452 года, здесь очень много необычных, интересных и исторических локаций, где вас примут с особым башкирским гостеприимством.