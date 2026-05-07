Пять российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков

Пять российских авиакомпаний сообщили об изменении правил провоза пауэрбанков на своих рейсах. Об этом пишет РИА Новости.

Так, изменят свои регламенты «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и S7.

«Smartavia в самое ближайшее время внесет изменения в правила перевозки пауэрбанков на борту воздушных судов согласно рекомендациям ICAO», — говорится в материале.

Ранее в России предложили запретить пауэрбанки на борту самолетов. В направленном в Минтранс документе указано, что авиавласти должны обратить внимание на ситуацию с пауэрбанками, поскольку инциденты с ними часто повторяются.