Без дальних перелетов: лучшие речные и озерные курорты России

Любители внутреннего туризма все больше склоняются к отдыху у пресной воды, отказываясь от дальних перелетов. По словам Михаила Абасова, эксперта РСТ, аналитика туротрасли, этот тренд - уже не разовый всплеск, а системное изменение предпочтений. Люди ищут формат, который по ощущениям и ритму близок к морскому: чистая вода у берега, ежедневное купание, пляжный досуг - но без лишних затрат на логистику и с большей предсказуемостью.

В свою очередь, Ярослав Климов, ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, утверждает, что Россия обладает крупнейшим в мире рекреационным потенциалом пресных водоемов, насчитывающим более двух миллионов объектов. В 2026 году внутренние водные кластеры успешно конкурируют с морскими курортами за счет интенсивного развития инфраструктуры и многообразия форматов - от премиального яхтинга до экологического туризма.

10 лучших речных и озерных курортов России

В подборку вошли 10 курортов на основе отзывов туристов и данных туроператоров за 2025-2026 годы. Каждый курорт оценен по пяти критериям: качество пляжа, инфраструктура, цена, расстояние от Москвы, тип отдыха.

1. Селигер (Тверская область)

Нило-Столобенская пустынь на острове Столобный и полуострове Светлица, в 10 км от Осташкова на озере Селигер // iStock

Озеро ледникового происхождения возрастом около 20 000 лет расположено в 370 км от столицы на площади 260 кв. км на стыке Тверской и Новгородской областей. Его водная система насчитывает около 240 водоемов и более 160 островов.

Это заповедный край живописной русской природы с мягким влажным климатом и высоким сезоном с июня по сентябрь. Добраться можно на автобусе, поезде или автомобиле.

Тип отдыха

Предполагает семейное времяпрепровождение на базах отдыха с водными развлечениями и рыбалкой, турпоходами и сплавами по рекам в сочетании с посещением исторических памятников (монастырей и музеев).

Инфраструктура

Множество бесплатных пляжей с мелким песком и пологим входом в воду: дикие и благоустроенные с набором пляжных удобств и разнообразных водных активностей. Работают кафе и пункты проката.

2. Плес (Ивановская область)

Плес на Волге: всего 350 км от Москвы. Город особенно красив в зелени с июня по август // iStock

Сюда едут за провинциальной атмосферой и живописными пейзажами, которые в свое время запечатлел Левитан. Небольшой городок на Волге всего в 350 км от столицы лучше увидеть в зеленом одеянии с июня по август, когда температура воздуха держится в пределах +22…+25°C.

Добраться до Плеса можно на автобусе, теплоходе и по ж/д до Иваново.

Тип отдыха

Предполагает неторопливые прогулки и насыщенную культурную программу, в том числе посещение:

Дома-музея Исаака Левитана, Холодной горы с Воскресенской церковью и набережной Плеса.Соборной горы, Торговой площади, Музея пейзажа и пр.

Инфраструктура

Довольно развита, и подобрать съемное жилье даже в высокий сезон не составит труда. Имеется гостиничный сектор, пляжи, речной транспорт и прочие объекты - от экопарков и глэмпингов до горнолыжного комплекса "Миловка".

3. Байкал (Иркутская область/Бурятия)

Байкал - глубочайшее пресное озеро планеты, формой похожее на полумесяц. Находится на границе Бурятии и Иркутской области // iStock

Самое глубокое пресноводное озеро в мире находится в южной части Восточной Сибири на границе Бурятии и Иркутской области. По форме напоминает полумесяц, растянувшийся на 636 км. Оптимальный сезон для посещения - с июля по сентябрь.

Тип отдыха

Предполагает сезонность. Летом при комфортных + 20…+25°C возможен пляжный отдых, купальный сезон в мелководных бухтах, а также активные виды водного спорта. Осень привлекает яркими природными красками, в то время как весна подходит для наблюдения за птицами. Зимний период (февраль-март) хорош для подледной рыбалки и катанья на коньках, собачьих упряжках и пр.

Инфраструктура

Сосредоточена вокруг природных объектов: территории вокруг Байкала, экскурсионные центры, кафе, пункты проката и гостиницы на острове Ольхон. Имеется Байкальский музей и нерпинарий, доступны горнолыжные курорты и различные виды транспорта для передвижения по Байкалу.

4. Завидово (Тверская область)

Летом в Завидово популярен водный спорт, зимой - горнолыжка. Можно посетить храмовый комплекс и музеи. Храмовый комплекс в Завидово // iStock

Охраняемая территория находится на берегу Волги и Иваньковского водохранилища, на границе Тверской и Московской областей, всего в 100 км от столицы. Одна из достопримечательностей - Национальный парк Завидово. При умеренно-континентальном климате для отдыха лучше выбрать летний сезон в пределах курортной зоны "Завидово".

Тип отдыха

Летом популярен активный водный спорт (яхтинг, виндсерфинг и пр.), а зимой - горнолыжные курорты с зимними видами спорта. Можно посетить Храмовый комплекс в Завидово, Дом-музей поэта Спиридона Дрожжина, музей "Государева дорога".

Инфраструктура

Турбазы и отели, песчаные пляжи и аквапарк, яхт-клубы, спортивные и развлекательные объекты, речной порт и социальная структура в ЖК "Завидово" - выбор мест для времяпрепровождения довольно большой. Добраться до Завидово можно на автомобиле и "Ласточке".

5. Ладожское озеро (Карелия/Ленинградская область)

Ладожские шхеры - национальный парк на побережье Ладожского озера, Республика Карелия // РИА Новости

Второе по величине пресноводное озеро после Байкала находится на границе Ленобласти и Карелии. На берегах Ладожского озера расположен ряд городов. Зимой озеро полностью замерзает - есть возможность для подледной рыбалки и поездок на внедорожниках. Весной и осенью погода нестабильна, поэтому высокий туристический сезон приходится на лето - с июля до середины августа, когда вода в южной части водоема прогревается до +24 °C.

Тип отдыха и инфраструктура

Определяется наличием турбаз и отелей, пляжей и лодочных станций, мемориалов и музеев. При планировании отдыха стоит учитывать коварную переменчивость погоды.

Что касается культурной программы, то можно побывать на Валаамском архипелаге и в Шлиссельбургской крепости, посетить Горный парк "Рускеала" и Национальный парк "Ладожские шхеры", Осиновецкий маяк и Старую Ладогу.

6. Онежское озеро (Карелия)

Преображенский храм на острове Кижи. Архитектурный ансамбль музея-заповедника "Кижи" в Карелии // РИА Новости

Пресноводный водоем в северо-западной части РФ на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской области. Зимой озеро замерзает, а весной о осенью могут дуть ветра и бушевать волны. Лето довольно короткое - с июня по сентябрь, когда температура воздуха прогревается до + 20 °C. Из природных явлений примечательны миражи и белые ночи.

Тип отдыха и инфраструктура

В окрестностях Онежского озера можно поучаствовать в водных экскурсиях, взять на прокат водный инвентарь, порыбачить, посетить заповедники и национальные парки. Имеется масса объектов для остановки - турбазы и Дома отдыха, кемпинги и гостиницы. Главными достопримечательностями считаются музей-заповедник "Кижи" и Онежские петроглифы.

7. Телецкое озеро (Алтай)

Озеро на северо-востоке Горного Алтая впечатляет своими размерами и глубиной, окружено хребтами и находится на высоте 420 м над уровнем моря. В Телецкое озеро впадает около 70 рек, к тому же оно славится своими водопадами.

Оптимальный сезон для посещений - с середины мая по сентябрь (температура воздуха +15…+25 °C. Несмотря на то, что зимой озеро не замерзает, переправа не работает.

Тип отдыха

Самые частые занятия на Телецком озере - рыбалка и дайвинг. В сезон бронировать жилье следует заблаговременно // iStock

Рыбалка и дайвинг - самые распространенные активности. В сезон рекомендуется позаботиться о бронировании жилья заблаговременно.

8. Ока у Тарусы (Калужская область)

Фестиваль гребных лодок на Оке вблизи Тарусы. Устье Тарусы (приток Оки) привлекает пляжами и лодочными станциями. Весенняя погода располагает к прогулкам // РИА Новости

Живописное место отдыха в устье реки Тарусы, впадающей в Оку в 130 км от столицы. К середине лета вода прогревается до + 26 °C, имеются благоустроенные пляжи и лодочные станции. Весной погода комфортна для прогулок, осенью можно любоваться яркой листвой и красочными пейзажами.

Тип отдыха и инфраструктура

Помимо пляжного отдыха летом функционируют турбазы и гостевые дома, имеется прокат водного транспорта, кафе и рестораны. Из достопримечательностей можно посетить усадьбу Поленово и пристань "Таруса", прогуляться по набережной Оки.

9. Дон (Воронежская область)

Дон, Воронежская область. Вдоль реки расположены базы отдыха, на берегах - пляжи // iStock

Дон несет свои воды по области в пределах 520 км. Вблизи реки расположены базы отдыха, а на берегах - благоустроенные и дикие пляжи. В летний сезон можно купаться и наслаждаться природой.

Тип отдыха

Из достопримечательностей доступны музей-заповедник "Дивногорье" и монастыри, Галиевская пещера и урочище Кривоборье.

10. Озеро Тургояк (Челябинская область)

Отдых на озере Тургояк в Челябинской области. В распоряжении туристов: отели, кемпинги, базы отдыха, детские лагеря, отели с бассейнами, бесплатный пляж // РИА Новости

Находится в 15 км к северу от города Миасс, в окружении горных хребтов на высоте 320 м над уровнем моря. Самый популярный сезон для отдыха - лето, когда вода прогревается до + 24 °C. Зимой озеро Тургояк покрывается льдом, а весна вполне подходит для неспешных прогулок.

Тип отдыха и инфраструктура

Для туристического отдыха имеются отели и кемпинги, базы отдыха и детские лагеря, клубные отели с бассейнами и бесплатный благоустроенный городской пляж. Из достопримечательностей - большой остров Веры посреди озера, гора Круглая, мыс Тещин Язык и Заозерный хребет.

Цены на речных и озерных курортах России в 2026 году

Ярослав Климов:

"Ценовая конъюнктура сезона демонстрирует значительную дифференциацию. Бюджетное размещение (Дон, Селигер) стартует от 1,5-3 тыс. рублей на человека в сутки. Средний ценовой диапазон (Волга, Уральский Тургояк) варьируется от 4 до 10 тыс. рублей. Премиальные объекты Байкала и Подмосковья фиксируют ставки от 15 тыс. рублей. При этом в бюджет необходимо закладывать аренду спецтехники и оборудования (каяки, сапборды), стоимость которых в текущем сезоне составляет в среднем 0,8-2,5 тыс. рублей в час".

Структура расходов на неделю (семья 2+2):

Проживание: от 14 000 руб. (эконом) до 70 000 руб. (премиум).

Дорога: от 3000 руб. (бензин) до 25 000 руб. (авиа).

Питание: 10 000-20 000 руб.

Аренда снаряжения: 2000-5000 руб.

Экскурсии: 5000-15 000 руб.

Частые ошибки при выборе речного/озерного курорта

Туристы чаще всего ошибаются, когда:

не проверяют наличие пляжа в месте отдыха (многие базы стоят на высоком берегу без спуска);

не проверяют цветение воды (сине-зеленые водоросли в июле на многих озерах);

приезжают без брони в высокий сезон (мест нет);

выбирают "дикие" пляжи без спасателей и пологого входа;

недооценивают наличие мошек и комаров (на Ладоге и Селигере нужны репелленты);

экономят на страховке при аренде каяков и сапбордов.

Михаил Абасов поясняет:

"Самые частые ошибки связаны именно с недооценкой этих нюансов. Многие игнорируют температурный режим: на северных озерах даже в разгар лета вода редко превышает 18-22 градуса, что критично для детей. Другая типичная ошибка - неправильный расчет логистики: Байкал или Телецкое сложно уместить в короткий уик-энд. Многие также ориентируются только на красивые фотографии, забывая проверить наличие мелководья, реальную инфраструктуру и погодные риски конкретного региона".

Часто задаваемые вопросы

Где в России самый чистый пляж на реке или озере?

Среди лидеров - озеро Тургояк в Челябинской области с длинными песчаными пляжами и удобным заходом в воду, которое входит в число охраняемых природных территорий. Также особо чистыми водоемами считаются Селигер, Байкал и Сенеж.

Какой озерный курорт ближе всего к Москве?

Ближайший озерный курорт - озеро Круглое в 20 км от столицы в Химкинском округе, где имеется два пляжа: оборудованный при базе отдыха "Круглое озеро" и дикий бесплатный.

Можно ли купаться в Байкале летом?

Можно, но с большой осторожностью, так как даже в разгар летнего сезона вода в озере остается прохладной и в среднем прогревается до + 17 °C. При этом погода на Байкале часто меняется в течение суток, а перепад температур может достигать 10 градусов.

Сколько стоит номер на Селигере в июле 2026 года?

Разброс цен довольно большой - от 3-4 тысяч рублей за человека до 10-11 тысяч рублей и выше. Все зависит от сезонности, типа размещения, расположения, включенных и дополнительных услуг. Что лучше для семьи: Волга или озеро?

Выбор зависит от личных предпочтений, бюджета, возраста детей и прочих факторов. Волга может привлечь разнообразием активностей, зонами для пикников и рыбалкой, уединенными местами с красивой природой и доступным жильем.Среди явных достоинств озера - чистые песчаные пляжи с пологим заходом в воду, развитая инфраструктура баз отдыха и наличие таких активностей, как катание на лошадях, походы в лес по грибы и ягоды. А также транспортная доступность (озеро Селигер) и присутствие исторических достопримечательностей.

Есть ли на речных курортах прокат сапбордов и лодок?

Да, он есть на многих речных курортах. Это довольно распространенная услуга в местах отдыха, расположенных вблизи рек, водохранилищ и озер.

Заключение

Итог: в России есть десятки достойных речных и озерных курортов, заменяющих море.

Главный совет: не берите первое попавшееся - сравнивайте по пяти параметрам из нашей таблицы.

Ошибка: ехать без брони в июле-августе - мест не будет.

Михаил Абасов резюмирует: