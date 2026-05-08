Пляжи в мазуте, небо в дронах: туристы аннулируют туры на черноморские курорты

К началу лета 2026 года российские семьи массово пересматривают планы на отдых в Анапе, Сочи и всём Краснодарском крае. Привычный комфорт отдыха на побережье разрушен двумя факторами: экологической катастрофой после апрельского разлива нефтепродуктов в районе Туапсе и участившимися массированными атаками беспилотников. Кризис настолько серьезен, что представители туристической отрасли говорят о полной остановке продаж туров в Туапсе и коллапсе в соседних регионах.

Массовый сезон-2026 под угрозой срыва. После серии разрушительных атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе в апреле, море, воздух и пляжи региона оказались загрязнены нефтепродуктами. Площадь нефтяного пятна уже достигла 10 тысяч квадратных метров. Следы загрязнения зафиксированы в прибрежных водах популярных курортных поселков: Ольгинки, Небуги, Новомихайловского и других. Наиболее критическая ситуация сложилась в самом Туапсе. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян констатирует: «На самом Туапсе уже можно поставить крест: до конца сезона турпоток в город вряд ли восстановится».

Второй удар по туристической привлекательности Кубани наносят регулярные атаки дронов. На курортах регулярно объявляют режим угрозы атаки БПЛА. Власти рекомендуют туристам и местным жителям укрываться в помещениях без окон — коридорах, ванных, туалетах. Психологическая нестабильность пугает путешественников не меньше реального физического вреда.

Результат не заставил себя ждать. Туристическая отрасль региона переживает коллапс. После третьего и четвертого ударов беспилотников «пошли отмены ранее забронированных туров, и продажи новых полностью остановились», — сообщил авторитетный портал Profile.ru. Ассоциация туроператоров России фиксирует падение спроса на отели Краснодарского края на майские праздники на 20,7% по сравнению с прошлым годом, что стало худшим показателем по стране.

Те, кто всё же решается на поездку, требуют полной информации о состоянии пляжей и гарантий безопасности. Постоянные сигналы тревоги и новости о разливах нефти разрушают привычную атмосферу безмятежности. Туроператоры и отельеры рекомендуют путешественникам перед выбором курорта тщательно оценивать состояние местной инфраструктуры и следить за официальными сообщениями. Власти региона признают сложность ситуации, но заявляют, что держат её под контролем, а работы по устранению последствий разлива идут активно. Однако восстановить доверие туристов этим летом, вероятно, уже не удастся.

