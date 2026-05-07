Селфи-туризм на Кавказе: где искать красивые локации для фото

Северный Кавказ богат разнообразной природой. В любое время года здесь легко найти места для эффектных селфи — будь то горы, цветочные поля или озера. Собрали самые интересные локации для селфи-туризма, которые сделают отпуск ярче.

Ставропольский край

Ставрополье часто ассоциируется с сельским хозяйством — здесь действительно много полей, где выращивают различные культуры, и открытых пространств. Но в районе Кавминвод находится 17 гор-лакколитов, благодаря чему ландшафты края довольно разнообразные.

На Кавминводах стоит обратить внимание на Березовское ущелье. В нижнюю часть можно дойти пешком от кисловодской мечети: там открывается вид на реку Березовую и скалы, а также есть смотровая площадка.

Для более панорамных фото лучше отправиться в верхнюю часть ущелья и подняться в село Элькуш. Удобнее всего на такси или трансфере (формально село находится уже в Карачаево-Черкесии).

Рядом со Ставрополем есть еще одна необычная точка — арт-объект «Южный слон». Он находится между селом Татарка и хутором Демино. Добраться можно на машине, выехав на трассу до Невинномысска.

Карачаево-Черкесия

В Карачаево-Черкесию чаще всего едут ради курортов Архыз и Домбай, древних памятников архитектуры и горных озер. Есть и другие интересные места. Например, в 20 км от Кисловодска находится скалистое плато Шаджатмаз — в ясную погоду отсюда открывается вид на Эльбрус. Приехать можно на специальном трансфере.

Плато подходит не только для дневных съемок Кавказского хребта. Если останетесь на плато с ночевкой, можно понаблюдать за звездами.

Кабардино-Балкария

В республике находятся наиболее высокие вершины, в том числе Эльбрус, Дыхтау и Коштантау. Среди туристов наиболее популярны поездки на горнолыжные курорты, но не менее интересный вариант — озера. Например, Гижгит в Баксанском ущелье. Оно имеет насыщенный бирюзовый цвет и расположено у подножия Кавказского хребта. Даже в пасмурную погоду здесь можно сделать красивые фото.

В Зольском районе недалеко от села Каменномостское расположились карстовые озера Шадхурей. Их глубина, по разным оценкам, достигает 200 метров. Сфотографироваться на фоне можно как с высоты, так и спустившись к воде — ее ярко-голубой цвет особенно выразителен вблизи.

Дагестан

Дагестан предлагает множество локаций: от горных сел и бархана Сарыкум до побережья Каспийского моря. Одно из самых известных мест — Сулакский каньон. Для съемок чаще всего выбирают смотровые площадки с видом на ярко-бирюзовую реку. Проще всего заказать трансфер у местных гидов до поселка Дубки.

Ценителям побережья стоит отправиться к советскому экраноплану «Лунь». Огромная конструкция находится на берегу Каспийского моря недалеко от Дербента и некогда задумывалась как боевой корабль.

Добраться сюда из Дербента можно несколькими способами: доехать на электричке до Авадана, а затем пройти пешком к побережью либо заказать трансфер или такси.

Чечня

Республика интересна сочетанием городской среды и природных ландшафтов. Большинство туристов начинают с Грозного. В теплый сезон здесь стоит посетить Цветочный парк, где высажены около 150 тысяч цветов.

Для панорамных снимков подойдет смотровая площадка «Лестница в небеса» в окрестностях города. Отсюда открывается красивый вид на Грозный.

Если хочется больше природы, можно заглянуть на озеро Кезеной-Ам, которое также называют Голубым. Достопримечательность находится на границе с Дагестаном, но большая часть — именно в Чечне.

Ингушетия

Ингушетия знаменита древними башенными комплексами, особенно в Джейрахском районе. Эти сооружения использовались как оборонительные, сигнально-сторожевые и жилые постройки.

Знакомство с этими архитектурными памятниками стоит начать с комплекса «Вовнушки». Лучше ехать в сухую погоду, поскольку местность не самая простая. В путь берите гида и заказывайте трансфер, поскольку общественный транспорт сюда не ходит. Особенно красивые фото получаются осенью, когда деревья окрашиваются в ярко-желтые цвета, контрастируя с башнями песочного цвета.

Северная Осетия

Республика хранит в себе древнюю культуру Алании и сочетает равнинные и горные пейзажи. На фоне Главного Кавказского хребта можно сфотографироваться, даже не выезжая из Владикавказа. Горы хорошо видны в ясную погоду.

Если хочется чуть больше погрузиться в историю Северной Осетии, стоит поехать к монументу Уастырджи — одному из символов республики. До него можно доехать из близлежащего Алагира на общественном транспорте, а из Владикавказа — на такси.

Уастырджи считается покровителем воинов и путников. Рядом с монументом есть беседки для отдыха, а через дорогу — спуск к реке Ардон. К самому святилищу Уастырджи по традиции женщинам не рекомендуется подходить близко, что важно учитывать при посещении.