В Шереметьево начали тестировать регистрацию пассажиров по биометрии

В аэропорту Шереметьево начали внедрять биометрическую систему, которая будет использоваться при прохождении предполетных формальностей. Программно-аппаратный комплекс уже подключили к тестовому контуру государственных систем ЕСИА и ЕБС, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По сути, это значит, что технологию проверяют и обкатывают в реальных условиях. А когда будут сняты все ограничения и система перейдет к полноценной эксплуатации, пассажиры смогут проходить на рейсы без предъявления паспорта и посадочного талона. Идентификация будет происходить автоматически через распознавание лица на турникетах, которые оснащены специальным оборудованием. Ожидается, что все заработает с 1 июня.

Это нововведение должно ускорить и упростить все основные этапы: регистрацию на рейс, предполетный досмотр и саму посадку в самолет. Сдать биометрические данные можно будет прямо в аэропорту. Вся процедура регистрации займет не больше 10 минут, заверили в Шереметьево.

Внедрение новой системы Минтранс анонсировал еще в октябре прошлого года. При этом в ведомстве обещали, что у пассажиров сохранится альтернатива – использовать биометрию или привычные бумажные документы.