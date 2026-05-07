Пляж за 20 млн рублей построят в Бурятии

В Селенгинском районе Бурятии дали старт созданию нового городского пляжа на берегу Гусиного озера. Пространство для отдыха займет почти 8 тыс. квадратных метров, а завершить все работы подрядчик планирует к 31 октября.

Проект пляжа у Гусиного озера. Источник: правительство Республики Бурятия

Пляж будет оборудован по современным стандартам: там появятся душевые, раздевалки, модульный туалет, скамейки и урны, а также волейбольная площадка. Для взрослых обустроят уютную зону с шезлонгами, навесами от солнца и общественным мангалом. Детей порадует игровая площадка с лазательными комплексами, горками и ярким корабликом со штурвалом и мачтой. Особое внимание уделено озеленению — территорию украсят хвойные и лиственные деревья, а также декоративные кустарники, которые создадут комфортную и приятную атмосферу для отдыха.

Проект воплотят в жизнь при поддержке федерального бюджета: на создание пляжа выделено 20 млн рублей. Интересно, что концепцию и дизайн разработали студенты направления «Ландшафтная архитектура» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени Филиппова под руководством старшего преподавателя Марины Дымчиковой.

Пляж станет частью масштабной программы по благоустройству региона. В семи районах республики, победивших в IV конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для регионов ДФО, появятся новые общественные пространства. На эти цели из федерального бюджета выделено 570 млн рублей. Итоги конкурса озвучили на пленарном заседании всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.