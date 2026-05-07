Более 60 теплоходов разного класса отправятся в мае в круизы по стране

Москва развивает речной транспорт. После обновления Северного и Южного речных вокзалов столице вернулся статус порта пяти морей. Теплоходы пошли в десятки городов страны. Об этом в четверг, 7 мая, рассказал заммэра Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в мае через Москву-реку пройдут более 60 теплоходов разного класса. Комфортные суда отправляются в направлении более 40 городов и исторических центров страны. Среди них — Кострома и Ярославль, Рыбинск и Тутаев, Волгоград и Астрахань, Дубна и Тверь, Елабуга и Казань.

— С открытия сезона летней навигации из Москвы уже отправились более 7 тысяч туристов, а столичные речные вокзалы более 90 раз приняли и отправили теплоходы. С каждым годом популярность таких путешествий растет. Мы продолжаем развивать речной транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, — добавил Ликсутов.

Современные теплоходы обслуживают более 20 туристических компаний. Для каждого путешествия предусмотрена индивидуальная и насыщенная программа с экскурсиями.

В прошлом сезоне навигации в круизы по городам России от Северного и Южного речных вокзалов отправились более 360 тысяч пассажиров. Это рекордный показатель за последние более чем 30 лет.

Помимо этого, в честь открытия навигации в столице прошел парад судов. В этом сезоне первым стартовавшим теплоходом стал «Леонид Красин», который отправился от Северного речного вокзала в город Мышкин.