Куда поехать на вторые майские и сколько придется заплатить за отдых

Подмосковные локации, куда можно быстро добраться на машине, чаще всего выбирают для отдыха на вторые майские праздники, рассказали эксперты. Какие еще направления стоит рассмотреть и во сколько это обойдется, разбиралась Москва 24.

Классический досуг

Майские праздники – время, когда большинство туристов не экспериментируют с новыми вариантами отдыха: времени немного и нужно совершить путешествие за 2–3 дня. В такой ситуации наибольшим спросом пользуются места, куда можно поехать на машине, отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

По его словам, в целом у москвичей есть несколько популярных майских направлений, где получится без труда забронировать гостиницу даже в последний момент.

Первое – Подмосковье, классический досуг в радиусе 50–70 километров от столицы. В регионе находится около 200 объектов: спа-отели, санатории, модным стал глэмпинг (вид размещения на природе со всеми удобствами и обслуживанием). В таких местах туристы проводят выходные спокойно: ходят в бассейн, гуляют по территории. Также там обычно есть шведский стол и аниматоры для детей.

Второе популярное направление – Золотое кольцо.

"Многие туристы начали просто посещать его без экскурсионной программы. Популярны Ярославль, Кострома, и другие города, которые привлекают музеями, множеством архитектурных памятников", – добавил Ромашкин.

В среднем поездки по Подмосковью или Золотому кольцу обходятся примерно в 18–25 тысяч рублей на человека за три дня пребывания (в стоимость входят дорожные расходы и жилье), отметил эксперт.

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь добавила в беседе с Москвой 24, что в путешествии по Золотому кольцу стоит заехать в Суздаль и Владимир.

В Суздале стоит посмотреть местный Кремль, который является самым древним центром города. Также можно посетить Музей деревянного зодчества, где получится увидеть деревянные избы, мельницы и церкви, которые были построены без использования гвоздей.

В свою очередь, во Владимире стоит обратить внимание на Успенский собор, который некоторое время являлся главным собором Руси. Там же можно увидеть и фрески Андрея Рублева, рассказала Ансталь.

"Не стоит забывать и про "Золотые ворота", которые являются символом города, сохранившимся с XII века", – отметила тревел-блогер.

Она добавила, что для прогулки также подойдет посещение Патриаршего сада, где открывается вид на Успенский собор и реку Клязьму.

В дальний путь

Санкт-Петербург также находится в топе мест при планировании майских праздников, отметил Сергей Ромашкин.

"Едут туда обычно на поезде, большинство предпочитает скоростной. Это позволяет выехать из столицы, например, с утра, а примерно в обед уже быть на месте. Вместе с билетами и проживанием в гостинице среднего сегмента один турист потратит около 30 тысяч рублей", – отметил эксперт.

Кроме того, многие добираются в Санкт-Петеребург на машине по скоростной трассе М11. В таком случае нужно включить расходы на бензин и оплату проезда в зависимости от дня недели, добавил Ромашкин.

В свою очередь, Наталия Ансталь предложила рассмотреть спонтанную поездку в Абхазию или Сочи.

Здесь красивая природа и теплая погода с морским колоритом, что станет отличным вариантом на майские выходные. Такой тур на двоих обойдется в сумму от 50 тысяч рублей с дорогой.

Эксперт добавила, что в Сочи стоит посетить Олимпийский парк и по возможности горный город-курорт "Роза Хутор".

"Если отдыхаете в центральном Сочи, советую побывать в дендрарии, который является его визитной карточкой", – сказала эксперт.

В Абхазии стоит увидеть озеро Рица, однако там всегда много туристов: чтобы избежать большого количества путешественников, Ансталь рекомендовала отправиться на малую Рицу.

Если есть возможность, советую обязательно посетить Новоафонский монастырь, а также другие святыни, которых рядом достаточно много. Также можно обратить внимание на популярные курорты Абхазии – Гагру и Пицунду.

Также можно рассмотреть поездку в Минск, чтобы не только прогуляться по столице Белоруссии, но и попробовать национальное блюдо – драники.

"Стоит пройтись по проспекту Независимости, заглянуть в парк Челюскинцев, где есть аттракционы, или просто погулять", – рассказал эксперт.

Она добавила, что на Минск можно посмотреть и с высоты. Для этого можно посетить смотровую площадку в Национальной библиотеке, которую местные жители называют алмазом из-за характерной формы.

Минимальная стоимость поездки на двоих, включающая проживание в отеле среднего ценового сегмента и перелет, обойдется в среднем в 50 тысяч рублей, заключила Ансталь.