Россиян похвалили за путешествия по судам

Желание россиян присоединиться к тренду на путешествия по судам заслуживает лишь похвалы – это дает возможность почерпнуть новые знания и разобраться в работе судов, считает юрист, партнер адвокатского бюро Юлия Андреева. Чаще всего такими «судебными туристами» становятся студенты юрфака, пояснила она в беседе с 360.ru.

«Если у людей есть желание узнать, как это выглядит на самом деле, и погрузиться в мир судебных процессов, то им только похвала», — подчеркнула Андреева.

По ее словам, студенты юрфака зачастую стремятся лично увидеть правоприменительную практику, также среди таких «путешественников» по судам много тех, кто интересуется конкретным делом или судьбой знаменитости, участвующей в разбирательстве.

Обычно для прохода в зал на открытое заседание достаточно взять с собой паспорт и предъявить его приставам, если вдруг посетителю отказывают, то это говорит о засекреченности процесса, объяснила юрист. Она отметила, что сама часто анонсирует в своем блоге судебные процессы, которые важны для судебной практики в целом и могут наглядно продемонстрировать действие законов.

Напомним, Telegram-канал Baza сообщил, что в России набирает популярность «судебный туризм», когда граждане приходят на открытые заседания в качестве слушателей ради развлечения.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Сергей Жорин, не являющиеся сторонами дела люди иногда действительно могут приходить на слушания, однако массовым тренд назвать нельзя. Чаще всего на слушания приходят журналисты, юристы, студенты, сотрудники суда, знакомые участников процесса и обычные люди, которым интересно посмотреть, как все происходит на самом деле, пояснил он.