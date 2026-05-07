Стало известно, почему россияне продолжают ездить отдыхать в Туапсе

За полмесяца Туапсе пережил четыре атаки беспилотников — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. В порту и на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнули пожары, нефтепродукты разлились по побережью, прошли черные дожди. К 5 мая нефтепродукты нашли на шести участках побережья, четыре из них полностью очистили. Работы на городском пляже продолжаются, проход туда закрыт. Несмотря на это, туристы не спешат отказываться от поездок, сообщает kp.ru.

Гостья из Петербурга рассказала, что приехала в Туапсе с внуком на майские. Дети купили билеты заранее, потом хотели сдать, но женщина решила — едем. По ее словам, в городе чисто, они гуляют по бульварам и центральной площади. На набережную проход закрыт, но съездили в соседний поселок Огой.

В поселках Шепси, Огой, Гизель-Дере бронирований отменили мало. В некоторых гостевых домах зафиксировали 2-3 отказа на майские, остальные гости приехали. В крупных отелях «Каравелла» и «Русь» загрузка стопроцентная. Небольшие отели «Астория» и «Магнолия» насчитали всего по два отказа на лето.

В Российском союзе туриндустрии отмечают, что курортные поселки находятся в десятках километров от города, загрязнение их не коснулось. Поток аннуляций заметно снизился. Те, кто хотел отказаться, уже это сделали, некоторые переориентировались на Абхазию, Анапу или Подмосковье. Но многие понимают, что за те же деньги сейчас купить путевку не получится — их брали по раннему бронированию. Мэр Туапсе пообещал, что к началу июня городской пляж приведут в порядок, курортному сезону быть.