«Победа» снова корректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах

«Победа» сообщила о корректировке расписания на фоне временных ограничений, введенных в ряде российских аэропортов и отдельных зонах воздушного пространства. Перевозчик предупредил, что часть вылетов может быть перенесена или отменена.

Изменения в графике полетов связаны с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов. Пассажирам рекомендовали заранее уточнять статус рейсов перед поездкой в аэропорт любыми доступными способами, а также напомнили о возможности оформить вынужденный возврат билетов.

По данным лоукостера, все подразделения «Победы» работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить информирование пассажиров и обслуживание в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил и внутренними стандартами.

Минувшей ночью режим «Ковер» вводился в московских аэропортах Шереметьево и Внуково, а также в Сочи и ряде воздушных гаваней Поволжья. При этом Росавиация перестала публиковать подобные уведомления в своем официальном телеграм-канале, информацию можно найти только в федеральных СМИ.