Названы города России, где отели рухнут в цене после майских

Сразу после майских праздников стоимость размещения в отелях, апартаментах и квартирах начнёт заметно снижаться. В Суздале цены упадут на 38% (до 7 тысяч рублей за ночь), в Рыбинске и Мурманске — на 35% (до 4,8 и 6,3 тысячи соответственно), в Ярославле — на 34% (до 6,7 тысячи), в Краснодаре — на 33% (до 5,6 тысячи), пишут «Известия».

Менеджер Валерий Бритаус пояснил, что суммарный объём бронирований за период с конца апреля до середины мая сократился на 11–15% по сравнению с прошлым годом. Краснодарский край потерял почти 21% спроса, Нижегородская и Ярославская области — около 20%, Москва и Санкт-Петербург просели на 5,6% и 8,8% соответственно.

Эксперт связал это с самыми короткими каникулами за восемь лет, холодной погодой и жёсткой конкуренцией с дешевеющими зарубежными направлениями.

Практически не изменятся цены только на особо популярных направлениях — в Сочи, Зеленоградске, Архызе и Санкт-Петербурге (минус 5%). В Калининграде, Геленджике, Кисловодске, Анапе и Сириусе в связи с приближением летнего сезона расценки, напротив, вырастут на 10–20%, говорится в публикации.