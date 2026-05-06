Туристы пожаловались на испорченные вещи в прачечной отеля

Неприятная ситуация поджидала туристов во время отдыха в одном из российских отелей. Они сдали в местную прачечную несколько вещей. В положенный срок им вернули запечатанный пакет с чистыми предметами гардероба. Открыв его уже в номере, они увидели, что одна из них оказалась безвозвратно испорчена:

© tourdom.ru

«Дорогой костюм полинял и сел на два размера».

Несмотря на то что доказательства отсутствовали, гостиница приняла претензию туриста, который настаивал на том, что вещь потеряла свои свойства именно после стирки.

«Принесли извинения и сразу же вернули деньги за стирку этой вещи. В качестве извинений предложили поздний выезд. Но разве этого достаточно, ведь вещь была действительно дорогая?!» – обсуждают нестандартный случай в тг-чате для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0».

Как объясняют юристы, оказавшись в такой ситуации, турист вправе требовать компенсации:

«Имеет место некачественное оказание услуг. Гость может взыскать причиненные убытки с исполнителя по закону о защите прав потребителей, если ситуация произошла в российском отеле. За рубежом все подобные споры разрешаются на основании местного законодательства», – говорит юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Турагенты считают, что для подстраховки туристам лучше открывать пакет из прачечной, фиксируя процесс на видео, так как далеко не каждый отель может признать вину лишь на основании слов клиента.