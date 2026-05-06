В «Островке» прокомментировали сообщения о мошенниках

В «Островке» редакции TourDom.ru прокомментировали сообщения, распространившиеся в СМИ, о мошенниках, которые пытаются заполучить деньги туристов, выдавая себя за популярный агрегатор. В пресс-службе компании отметили, что их активность растет с наступлением высокого туристического сезона и специальное подразделение агрегатора регулярно ведет работу по пресечению подобных попыток:

«Служба безопасности “Островка” проактивно мониторит сайты и в случае обнаружения оперативно передает информацию о подозрительных ресурсах хостинг-провайдерам для их последующей блокировки».

Сотрудники компании призвали туристов не переходить по ссылкам из мессенджеров от незнакомых контактов и обращать внимание на написание доменов в них. Там не должно быть опечаток или посторонних символов.

Ситуацию активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Многие из них с сожалением замечают, что у нечистых на руку дельцов всегда будут жертвы среди любителей сэкономить. При оформлении через интернет нужно держать ухо востро:

«Сейчас очень много сайтов как под копирку, особенно касающихся размещения в России. То и дело туристы кидают ссылки непонятного происхождения».

Ранее TourDom.ru писал, что мошенники очень быстро подстраиваются под актуальную повестку – так, на фоне ближневосточного конфликта предлагают туристам схемы горящих туров.