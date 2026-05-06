Назван главный критерий россиян в выборе тура

Сберегательная модель поведения окончательно захватила массовый туристический рынок. Владимир Каганер, директор Национального союза профессионалов туриндустрии, на пресс-конференции 6 мая заявил: главным критерием выбора поездки в этом году стала цена. Если раньше стоимость была лишь одним из факторов, то теперь турист сначала определяет бюджет, а под него подбирает направление, отель и условия.

© runews24.ru

Российские туристы в 2026 году кардинально поменяли подход к планированию отпуска. Как отметил глава отраслевого союза Владимир Каганер, в условиях экономической неопределённости и высоких ставок по кредитам путешественники из массового сегмента всё чаще отдают предпочтение самым дешёвым путёвкам.

«Клиент всегда ориентировался на цену, но это было "в том числе". Сейчас же она как никогда выходит на первый план», — пояснил эксперт.

Помимо экономии, туристы стали выбирать более предсказуемые и безопасные варианты отдыха. На решение влияет доступность направления: наличие прямых авиарейсов, простые визовые формальности (или их отсутствие), понятная логистика и стабильная политическая обстановка. Любые риски катаклизмов, закрытия границ или переносов рейсов туристы стремятся свести к минимуму.

При этом, подчеркнул Каганер, описанные тенденции касаются только низкого и среднего ценовых сегментов. Премиум-класс и люкс-направления, напротив, сохраняют высокую активность и даже демонстрируют небольшой рост. Топовые отели и экзотические направления по-прежнему труднодоступны — не из-за цен, а из-за ограниченного предложения. Богатые путешественники не отказывают себе в удовольствиях, и их доля на рынке только увеличивается. Таким образом, туристическая отрасль фиксирует растущий разрыв между бюджетным и элитным отдыхом.