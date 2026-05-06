В РСТ не подтвердили снижение числа турфирм

Георгий Мохов раскрыл НСН, что действующие туркомпании сейчас выбирают перепрофилироваться на доступные направления, а не закрываться.

Туроператоров и турагентств из Федерального реестра меньше не стало, на статистику повлияли ликвидированные туристические фирмы, которые и так не действовали. Об этом НСН рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Около 1,2 тысяч турфирм закрылись в первом квартале 2026 года, что на 34,2% больше, чем год назад, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервис «Контур.Фокус». В АТОР говорят, что турагентств с активными продажами стало на 6-7% меньше. Мохов опроверг эти данные и привел официальную статистику.

«Единый Федеральный реестр туроператоров и турагентов Минэкономразвития эту цифру не подтверждает. Начиная с прошлого года, общее количество туроператоров и турагентов в реестре почти не изменилось в пределах нормальных колебаний. Это учитывая туроператоров по внутреннему туризму и по выездному. Общая цифра туроператоров сегодня – 4 565, а турагентов – 39 123. Прирост в основном в сфере деятельности туроператоров по внутреннему туризму. Скорее всего, большое количество ликвидированных компаний с ОКВЭДом по туристической деятельности были недействующие и не входили в федеральные реестры. Малый и средний бизнес просто избавляется от таких компаний, чтобы не тянуть их бухгалтерию и обслуживание – это и дало такую цифру в статистике», - объяснил он.

Собеседник НСН также обозначил тенденцию к перепрофилированию у некоторых туроператоров и турагентов на другие направления по выездному туризму.

«Конечно, есть тенденции, связанные с выездным туризмом, ввиду сократившихся направлений по Европе, сложностями с оформлением виз, с экономией у туристов и ситуацией с сокращением перевозок из-за войны на Ближнем Востоке. Здесь есть сокращения в первую очередь у тех, кто этим направлением занимался в рознице, но они не ликвидируются, а перепрофилируются, потому что у них есть клиентская база. Так что есть тенденция к перепрофилированию на направления, которые есть в продаже у этих операторов», - отметил он.

При этом Мохов рассказал о хороших цифрах роста по внутреннему туризму, приведя в пример увеличившееся число средств размещения.

«Некоторые граждане могут вообще поменять заграницу на внутреннее направление. По внутреннему туризму тоже есть прирост, хоть и не такой, как последние 2-3 года. По данным реестров классифицированных средств размещения, по сравнению даже с прошлым месяцем, гостиниц стало больше на 328, а гостевых домов – на 685», - подытожил он.

