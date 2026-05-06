Гида без аттестации впервые оштрафовали в Мурманской области

В Мурманской области впервые назначен штраф в размере 30 тыс. руб. гиду, оказывавшему туристические услуги без обязательной аттестации. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма и предпринимательства.

© tourdom.ru

Как уточнил начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля ведомства Андрей Удовик, с начала года к административной ответственности за нарушение требований законодательства об обязательной аттестации гидов привлечены уже семь человек. При этом один из нарушителей был наказан дважды за проведение экскурсий без соответствующего допуска. Именно по его делу впервые в регионе вынесено постановление о штрафе.

В настоящее время в Мурманской области числится 233 аттестованных экскурсовода. Проверить наличие у специалиста необходимого разрешения можно через Единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также на официальном сайте регионального профильного министерства. Очередной экзамен для получения аттестации гидов и гидов-переводчиков запланирован на май.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае впервые выявили иностранных гидов, работавших нелегально. По данным СМИ, двое граждан Китая проводили экскурсии для туристов в центре Владивостока. В отношении них возбуждены административные дела.