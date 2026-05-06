Ураган застал туристов из Австралии на острове Парамушир

В социальных сетях появилась информация: на Курильский остров Парамушир обрушился ураган. Ветра для тех далеких краев - дело обычное, а тут целый ураган. Звоню в Северо-Курильск своему давнему знакомому Сергею Лакомову, чтобы узнать, как идет жизнь на острове.

Сергей Лакомов: Вчера ветер был сильный, метров 40 в секунду. Это уже четвертый ураган в этом году. Зачастили они к нам. Крыши на новых трехэтажках сорвало, и с других домов тоже шифер унесло. Дорожные знаки повалило ветром. Слава Богу, все живы, никого не поранило. Свет, тепло, вода - все в квартирах есть. У нас уже пару недель австралийские туристы отдыхают - счастливые как дети. Их человек шесть. Серфят, на коптер снимают нашу природу. Приезжайте, такой красоты нигде не увидите.

Путешественники уже бронируют туры на июль и август. Многие были на острове, и не раз, но их опять туда тянет. Курилы имеют свойство магнетизма, не отпускают.

Вертолет регулярно летает из Петропавловска-Камчатского. Задержки рейсов бывают только иногда из-за неустойчивой погоды. Также по расписанию ходит корабль с Камчатки.