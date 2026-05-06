В Туапсе собрали почти 19 тыс. кубометров загрязненного мазутом грунта

В Туапсе в ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на нефтекомплексе собрано порядка 19 тыс. кубометров грунта и водомазутной смеси, загрязненных нефтепродуктами. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Как уточняется, в городе продолжаются работы по очистке общественных территорий, специалисты приводят в порядок парки, спортивные площадки и другие пространства.

По информации оперштаба, к ликвидации последствий привлечены 767 человек, включая сотрудников МЧС России. Также задействовано 89 единиц специализированной техники.

Ранее, в апреле, нефтепродукты попали в реку Туапсе после пожаров на нефтекомплексе в морском порту, которые возникли в результате атак беспилотников. Несмотря на то что разлив удалось локализовать, последующие сильные осадки привели к подъему уровня воды в реке, из-за чего загрязнение вышло за пределы боновых заграждений и достигло акватории Черного моря.

Работы по очистке ведутся в круглосуточном режиме как ниже по течению реки, так и в прибрежной зоне. С 28 апреля на всей территории Туапсинского муниципального округа действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Отметим, мэр Туапсе пообещал привести курорт в порядок к 1 июня. Однако в соцсетях многие туристы опасаются, что высокий сезон может быть сорван не только в самом городе, но и на значительной части Черноморского побережья.