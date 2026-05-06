Туристов просят распечатывать дома билеты и посадочные талоны

Редакция TourDom.ru продолжает выяснять, как ограничения мобильной связи в столице влияют на туристов. «Аэрофлот» в связи с этими информирует пассажиров о возможных проблемах. Нацперевозчик предупредил, что из-за введенных мер могут возникать сложности с получением уведомлений о статусе рейса, а также входом в личный кабинет.

Своим клиентам авиакомпания посоветовала распечатать дома билеты и посадочные талоны в случае онлайн-регистрации. Либо хотя бы сохранить эти файлы на телефон. А еще рекомендуют взять в дорогу банковские карты и наличные.

Судя по опросу подписчиков в телеграм-канале «Крыша ТурДома», большая часть туристов уже привыкла к новым реалиям, в которых интернет может быть доступен не всегда. Поэтому, собираясь в дорогу, они скачивают себе маршрутные квитанции и посадочные. Многие из ответивших говорят, что ограничения связи не доставляют им неудобств.

Лишь у единиц есть какие-то сложности. В основном они связаны с оплатой услуг смартфоном. Например, при использовании QR-кода, когда нужен интернет. Часть туристов решает возникающие вопросы при помощи Wi-Fi в аэропортах – в большинстве крупных авиагаваней он работает.

