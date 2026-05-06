Семейный отдых: кто в России главный?

Согласно исследованию сервисов «Ясно» и «Островок», более 60% россиянок сами занимаются планированием семейных путешествий. При этом каждый третий респондент, независимо от пола, готовится к поездкам совместно с партнером.

Исследование показало, что 65% женщин берут на себя основную роль в организации отпуска, что почти совпадает с мнением 62% мужчин, считающих, что ответственность лежит на них. Тем не менее, 30% женщин и 32% мужчин утверждают, что планируют поездки на равных.

В процессе подготовки к отдыху мужчины чаще берут на себя выбор направления и организацию досуга. Наиболее существенная разница проявляется в планировании бюджета: 46% мужчин и 30% женщин считают это своей заботой. Покупка билетов также чаще оказывается в зоне ответственности мужчин (57% против 45%).

Несмотря на активное участие мужчин в планировании, две трети женщин (60%) полагают, что их партнеры вовлечены недостаточно и хотели бы большей ответственности от них. При этом 45% мужчин признались, что готовы чаще брать организацию на себя.

Разногласия во время планирования и самих поездок возникают редко. 69% женщин и 72% мужчин считают, что ссоры случаются лишь изредка, а 22% женщин и 18% мужчин утверждают, что конфликтов не бывает вовсе. Лишь 10% респондентов с обеих сторон сообщают о регулярных спорах. Большинство возникающих разногласий носят некритичный характер: 45% женщин и 35% мужчин обычно находят компромисс, а 32% женщин и 43% мужчин приходят к общему решению.

Опрос охватил более 1,5 тысячи россиян в феврале-марте 2026 года.