S7 с июля запускает рейсы из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск

С 31 июля S7 впервые начинает летать между Санкт-Петербургом и столицей Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

© tourdom.ru

Как уточнили в S7, программа с периодичностью один раз в неделю будет выполняться на самолетах Boeing 737-800. Вылеты из Санкт-Петербурга запланированы по воскресеньям в 22:35, обратные из Горно-Алтайска – по пятницам в 17:25.

Перевозчик уже ставит рейсы в Горно-Алтайск из Москвы, Новосибирска, Иркутска и Красноярска, а открытие нового направления расширит маршрутную сеть и повысит транспортную доступность региона.

Дополнительный рейс позволит жителям Санкт-Петербурга напрямую добираться до ключевых природных достопримечательностей Алтая, включая Чуйский тракт, Телецкое озеро и плато Укок. В свою очередь, у жителей Горно-Алтайска появится дополнительная возможность для краткосрочных поездок в культурный центр страны.

Продажа билетов уже открыта: минимальная стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск без багажа начинается от 25 тыс. руб.