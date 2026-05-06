Для горнолыжных курортов предложили создать аналог «Пушкинской карты»

Аналог "Пушкинской карты" на 5 тыс. рублей для молодежи от 10 до 22 лет предложили создать для горнолыжных курортов. Об этом на III Всероссийском горнолыжном форуме "Сила гор. Шерегеш" сообщила зампредседателя правления Ассоциации горных комплексов, территорий и сервисов Светлана Данилина.

"Нам надо увеличить количество катающихся. Вот у нас есть "Пушкинская карта", по которой ходят люди в музей. Вот мы предлагаем сделать карту "Летающих райдеров", пускай там будет 5 тыс. рублей. Наши все дети с 10 до 22 лет могли бы приехать и по ней кататься на всех горнолыжных курортах России. Понятно, это непростая история, нужны банки, нужны субсидии и все остальное", - сказала Данилина.

Также она отметила, что на горнолыжных курортах много "потребительского терроризма": владелец комплекса вынужден нести ответственность за любую травму и остро стоит вопрос организации безопасного катания на курортах, в том числе аккредитации спортивных инструкторов.

Данилина считает, что необходимо урегулировать взаимодействие между курортом и инструкторами, а также принять единый закон, охватывающий все проблемы работы горнолыжных комплексов и правила поведения на них.