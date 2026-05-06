В Благовещенске откроют «Динопарк»

К началу российско-китайского экономического форума "АмурЭкспо", который пройдет с 21 по 24 мая, в Благовещенске запустят в тестовом режиме "Динопарк" и ярмарочный комплекс "Амурские сезоны". Об этом сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.

В павильоне "Динопарка" уже заканчиваются внутренние работы, идет монтаж экспонатов - костей и скелетов динозавров. Завершается работа над сценариями интерактивных зон, оформление инсталляций. В интерьерах джунглей перед зрителями предстанут более 20 движущихся аниматорных экспонатов. Напомним, что тему динозавров выбрали не случайно - в городской черте Благовещенска есть крупное местонахождение костей древних ящеров, которые миллионы лет назад погибли из-за какой-то большой катастрофы.

Одновременно планируется открыть первый этап "Амурских сезонов". Уже готовы торговые павильоны, согласовывается их оформление и ассортимент. Буквально через несколько дней арендаторы начнут завозить товары и оборудование. Комплекс станет всесезонным туристическим и гастрономическим центром.