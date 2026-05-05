Отели Сочи предлагают скидки до 50%

Отели Сочи на майские праздники снижают цены – в отдельных случаях до 50%. Для начала сезона это нетипичная ситуация. Спрос оказался ниже ожидаемого.

Причину подтверждают данные Travelline: за последние 14 дней количество заездов в сочинские отели сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне сокращения загрузки гостиницы вынуждены стимулировать спрос скидками.

Например, Pullman Сочи Центр 5* «уронил» цену на все свободные номера в ближайшие выходные на 20%: стоимость размещения с 8 по 11 мая (3 ночи) для двух взрослых начинается от 51,4 тыс. руб. – за эти деньги можно получить улучшенный номер с видом на город, двумя односпальными кроватями, но без завтрака (за него надо доплатить 13 тыс.).

В другом объекте этой сети – Mercure Сочи Центр 4* цены номеров на выбранные нами даты – от 30,2 тыс., но если готовы задержаться еще на одну ночь, скидка увеличивается с 20% до 25% (цены проверяли на официальных сайтах отелей. – Ред.)

На 20% снизил стоимость размещения и «Космос Стей Ле Ронд» 4*: за 21,4 тыс. руб. можно разместиться вдвоем на 3 ночи в студио с французским балконом и видом на патио, но вопрос питания придется решать самостоятельно. А если доплатить 600 руб., утренний перекус включат в стоимость номера.

Бутик-отель «Аль Маре», по информации сервиса «1001 отель», заявляет дисконт в 40%: отдых с 8 по 11 мая в стандартном двухместном номере без завтрака обойдется в 5,4 тыс. руб.

А гостевой дом «Эль», расположенный недалеко от центра Сочи, и вовсе продает места за полцены.

Такая щедрость вполне понятна – постояльцев не очень много:

«Людей в городе мало. На праздники, конечно, еще подъедут, но все равно это несравнимо с толпами летом», – говорят местные жители.

Спад туристического интереса к курортной столице России в начале мая можно объяснить короткими выходными. Разрыв между праздниками в этом году помешал туристам планировать длительные поездки. И это ощущается не только в Сочи, но и в других городах. Например, в Казани.

Вторая причина – подвела погода. Сегодня на побережье воздух прогрелся максимум до +14°C, аналогичная температура ожидается и завтра. К выходным может потеплеть – но максимум до +21°C.

Охлаждает желание съездить в Сочи на выходные и риск вовремя не прилететь – улететь из-за «ковров»: например, 1–2 мая воздушное пространство закрывали 3 раза.